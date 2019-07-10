منع الرئيس الأمريكي من حجب المنتقدين على تويتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
قضت محكمة استئناف أمريكية بمنع الرئيس دونالد ترمب من حجب حسابات على موقع تويتر لأنه يختلف معها، قائلة إنه يشكل انتهاكات للحماية التي يوفرها «التعديل الأول» للدستور بشأن حرية التعبير.
وأشارت محكمة الدائرة الثانية ـ مؤكدة حكما سابقا ـ إلى أن الرئيس يستخدم حسابه على موقع تويتر لأغراض رسمية، بما في ذلك ترويج السياسة، وأن البيت الأبيض نفسه وصف محتوى الحساب بأنه رسمي. وبينت المحكمة ومقرها نيويورك أنه أمر تمييزي، ولذلك فغير قانوني من جانب الرئيس أن يحجب المنتقدين بسبب التعبير عن آرائهم.
ومن المرجح أن تساعد هذه القضية في تحديد القواعد بشأن المساحات المتاحة على الانترنت للمسؤولين أصحاب المناصب.
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