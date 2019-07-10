أمريكا لتركيا: أوقفوا التنقيب قبالة قبرص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن حثت الولايات المتحدة تركيا على تعليق محاولات التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن محاولات تركيا لإجراء عمليات التنقيب في المياه التي تقول قبرص إنها لها «تثير التوترات في المنطقة»، وأضافت: «نحث السلطات على وقف العمليات».



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