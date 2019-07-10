تويتر تعلن رقابة مشددة على التغريدات المرتبطة بالدين والتي تحض على الكراهية

أعلن موقع "تويتر" أنه باشر فرض رقابة مشددة لرصد التغريدات المرتبطة بالدين والتي تحض على الكراهية، في محاولة جديدة لضبط التعابير المسيئة على هذه المنصة للتواصل الاجتماعي.
وأوضح أن "سيتم إزالة التغريدات التي تحتقر أشخاصا على أساس دينهم بعد تبلغها بذلك، كما أن التغريدات التي نشرت قبل الثلاثاء وتم الابلاغ عنها ستزال أيضا، لكن من دون تجميد حساب الشخص الذي كتب التغريدة المسيئة".
وتأتي هذه الخطوة لتويتر في اطار حملة أوسع لمكافحة تعليقات الكراهية، وسبق أن اعلنت اجراءات مماثلة تطاول المسؤولين السياسيين الذين يحضون على العنف او على الكراهية.
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