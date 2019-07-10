بوغدانوف: اجتماع صيغة أستانا سيعقد يومي 1 و2 آب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، أن اجتماع صيغة ​أستانا​ للمحادثات حول ​سوريا​ سيعقد يومي 1 و2 آب المقبل في العاصمة الكازاخية نور سلطان، مشيرا الى أن "موعد الاجتماع محدد ومتفق عليه مع كل الجهات المعنية التي قد تشارك في هذه الجلسة وهو الأول والثاني من آب المقبل في نور سلطان".

وعن اللجنة الدستورية السورية، أوضح بوغدانوف أن "هناك أفكار محددة وملموسة تفتح المجال لنتفق بالشكل النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية والثلث الأخير منها"، مبينا "أننا نطالب ب​ممثلين​ للمجتمع المدني هناك اقتراحات محددة حول أسماء للمرشحين وحول أسلوب اتخاذ القرار، ونحن أجرينا مشاورات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون هنا في ​موسكو​، وبعدها توجه إلى دمشق ليلتقي مع وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​".