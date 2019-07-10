عمار: المطلوب موقف واضح من الحكومة تجاه فرض واشنطن عقوبات على نائبين

رأى عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي عمار​، "ان المطلوب موقف واضح من ​الحكومة​ تجاه العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على نائبين في ​مجلس النواب​"، مؤكدا ان "هناك اعتداء سافر على السيادة والحرية والديمقراطية في لبنان، وهو اعتداء من الاحمق ​دونالد ترامب​."

واذ اعتبر عمار في حديث تلفزيوني،"ان هذه العقوبات هي اوسمة شرف على صدورنا،" شدّد على " ان على الحكومة القيام بواجباتها في الدفاع عن السيادة الوطنية، والا تكون قد تخلفت عن واجباتها بحماية سيادة لبنان".