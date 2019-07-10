عمار: المطلوب موقف واضح من الحكومة تجاه فرض واشنطن عقوبات على نائبين

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، "ان المطلوب موقف واضح من الحكومة تجاه العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على نائبين في مجلس النواب"، مؤكدا ان "هناك اعتداء سافر على السيادة والحرية والديمقراطية في لبنان، وهو اعتداء من الاحمق دونالد ترامب."
واذ اعتبر عمار في حديث تلفزيوني،"ان هذه العقوبات هي اوسمة شرف على صدورنا،" شدّد على " ان على الحكومة القيام بواجباتها في الدفاع عن السيادة الوطنية، والا تكون قد تخلفت عن واجباتها بحماية سيادة لبنان".
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