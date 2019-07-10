نفت مصادر مصرفية لقناة "LBC" أن "تكون مصارفا فتحت حسابات لنواب بـ"حزب الله"، مشيرةً الى أن "هناك تعميم من ​مصرف لبنان​ على عدم التعامل مع من تشملهم العقوبات الاميركية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لـ LBC: هناك تعميم على المصارف بعدم فتح حسابات لنواب حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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