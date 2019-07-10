ناقش رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والعلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي.
وأعاد السفراء التأكيد على الشراكة القوية والثابتة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان واهتمام أوروبا بأمن البلاد واستقرارها، وأعربوا عن أملهم في تجاوز الخلافات السياسية الأخيرة في أقرب وقت من أجل متابعة البرنامج المهم للحكومة.
كما ركزوا على ضرورة متابعة تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية المتفق عليها، لاسيما ما يتعلق بمتابعة مؤتمر "سيدر" بهدف دعم استقرار لبنان وازدهاره بصورة مشتركة. وتناول السفراء الوضع الحالي للاجئين في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي: لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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