مصادر للمنار: الحريري يرفض نقل التوتر الى الحكومة

كشفت مصادر لقناة "المنار" أن لقاءات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان، "تمحورت حول، إحالة حادثة الجبل الى المجلس العدلي، عقد جلسة للحكومة، عقد لقاء بين إرسلان وجنبلاط في قصر بعبدا وتسليم المطلوبين".
وأكدت المصادر أنه "لا يوجد أي تقدم حول أي من هذه العناوين، وإرسلان متمسك بالمجلس العدلي بينما جنبلاط يرفضه"، مشيرة الى أن "المناخ متشنج ويحول دون عقد جلسة لمجلس الوزراء، خصوصا أن الحريري يرفض نقل التوتر الى الحكومة".
ولفتت المصادر الى أن "لقاء الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل لم يحدث خرقا في سلبية المشهد"، مشددة على أنه "اذا لم تهدأ النفوس الحريري لن يدعو الى جلسها يحكمها الخلاف".
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