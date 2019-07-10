مصادر للمنار: الحريري يرفض نقل التوتر الى الحكومة

كشفت مصادر لقناة "المنار" أن لقاءات المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ ورئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال إرسلان​، "تمحورت حول، إحالة حادثة الجبل الى ​المجلس العدلي​، عقد جلسة للحكومة، عقد لقاء بين إرسلان وجنبلاط في ​قصر بعبدا​ وتسليم المطلوبين".

وأكدت المصادر أنه "لا يوجد أي تقدم حول أي من هذه العناوين، وإرسلان متمسك بالمجلس العدلي بينما جنبلاط يرفضه"، مشيرة الى أن "المناخ متشنج ويحول دون عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​، خصوصا أن الحريري يرفض نقل التوتر الى الحكومة".

ولفتت المصادر الى أن "لقاء الحريري ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ لم يحدث خرقا في سلبية المشهد"، مشددة على أنه "اذا لم تهدأ النفوس الحريري لن يدعو الى جلسها يحكمها الخلاف".