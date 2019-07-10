الدفاع المدني: إخماد حرائق اعشاب في النبي شيت وبعلبك وبوداي

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية أخمدوا عددا من ​الحرائق​ التي شبت في الأعشاب اليابسة في كل من بلدة ​النبي شيت​ البقاعية، وفي ​بعلبك​ وبوداي.

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