قائد الجيش عرض الأوضاع العامة مع بانو والقائم بأعمال سفارة إيران

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، النائب ​أنطوان بانو​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم القائم بأعمال ​السفارة الإيرانية​ في ​لبنان​ السيد أحمد الحسيني، يرافقه الملحق العسكري الإيراني في لبنان العقيد حبيب الله عليزاده باوير في زيارة تعارف لمناسبة تولّيه مهمّته ​الجديدة​ في لبنان. كما استقبل رئيسة جمعية لبنان العطاء الخيرية السيدة حياة أرسلان على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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