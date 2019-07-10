جنبلاط عرض التطورات مع السفير المصري وريفي

التقى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في دارته في كليمنصو السفير المصري في لبنان ​نزيه النجاري​، حيث تم البحث في المستجدات السياسية الأخيرة والأوضاع العامة. واستقبل الوزير السابق ​أشرف ريفي​، وتم عرض التطورات السياسية الراهنة.

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