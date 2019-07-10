أفيوني اطلع وفد البنك الدولي على خطة الوزارة لدعم قطاع التكنولوجيا وتطويره

التقى وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ​عادل أفيوني​، وفد ​البنك الدولي​ برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة المشرق ساروج كومار جاه. وتم اطلاع الوفد على خطة الوزارة لدعم قطاع التكنولوجيا وتطويره. كما تم الاتفاق على خارطة طريق للتعاون في مشاريع التحول الرقمي للاقتصاد، وعلى الأخص في مجال تطوير بيئة الأعمال والتأهيل والتدريب للقوى العاملة و​الشباب​.

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