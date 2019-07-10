معلومات للـMTV: لقاء الحريري-باسيل لم يكن ناجحًا

كشفت معلومات للـMTV عن أن "للقاء الذي جمع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ بوزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ مساء أمس الثلثاء، لم يكن ناجحًا ولم يحقق باسيل مبتغاه بإقناع الحريري إدراج ​المجلس العدلي​ على جدول أعمال أول جلسة ستعقد لمجلس الوزراء".

ولفتت المعلومات إلى أن "نواب كتلة "ضمانة الجبل" سيشنون هجومًا على رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​

والجلسات ستبث مباشرة على الهواء"، مبينة أن "الحريري عقد العزيمة وقرر الدعوة لمجلس الوزراء لعقد جلسة الاثنين أو الجمعة".