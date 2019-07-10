معلومات للـMTV: لقاء الحريري-باسيل لم يكن ناجحًا

كشفت معلومات للـMTV عن أن "للقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مساء أمس الثلثاء، لم يكن ناجحًا ولم يحقق باسيل مبتغاه بإقناع الحريري إدراج المجلس العدلي على جدول أعمال أول جلسة ستعقد لمجلس الوزراء".
ولفتت المعلومات إلى أن "نواب كتلة "ضمانة الجبل" سيشنون هجومًا على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
والجلسات ستبث مباشرة على الهواء"، مبينة أن "الحريري عقد العزيمة وقرر الدعوة لمجلس الوزراء لعقد جلسة الاثنين أو الجمعة".
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