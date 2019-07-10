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فرنجية استقبل المفتي مالك الشعار في بنشعي

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استقبل رئيس "تيار المرده" ​سليمان فرنجيه​ في دارته في ​بنشعي​ مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​ حيث عقد اجتماع بحضور النائب طوني فرنجيه، عضو مجلس ادارة ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في طرابلس السيد ابراهيم فوز، نجل المفتي الشعار انس الشعار ورجل الاعمال السيد سامر هلال.

وقد تمحور البحث في امور وطنية الى قضايا شمالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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