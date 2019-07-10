فرنجية استقبل المفتي مالك الشعار في بنشعي

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار حيث عقد اجتماع بحضور النائب طوني فرنجيه، عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس السيد ابراهيم فوز، نجل المفتي الشعار انس الشعار ورجل الاعمال السيد سامر هلال.
وقد تمحور البحث في امور وطنية الى قضايا شمالية.
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