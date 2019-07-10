فرنجية استقبل المفتي مالك الشعار في بنشعي

استقبل رئيس "تيار المرده" ​سليمان فرنجيه​ في دارته في ​بنشعي​ مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​ حيث عقد اجتماع بحضور النائب طوني فرنجيه، عضو مجلس ادارة ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في طرابلس السيد ابراهيم فوز، نجل المفتي الشعار انس الشعار ورجل الاعمال السيد سامر هلال.

وقد تمحور البحث في امور وطنية الى قضايا شمالية.