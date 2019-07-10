شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه بقانون التأمينات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المسائية برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي وضع حد أدني للمعاشات بقيمة 900 جنيه، وذلك بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد. وحسب المادة (163) بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي وافق عليها مجلس النواب، تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المُستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الإستحقاق. ويراعى حسب المادة، إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد، وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

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