حسن راتب: الحركة التعاونية ترسى ثقافة العمل الجماعى وتنمى إبداع الأفراد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية العامة للدراسات التعاونية والمعهد العالي للدراسات التعاونية، أن التعاونيات تعالج ما يطلق عليه فقر الفرصة.

وأوضح حسن راتب، أن هناك 28% من السكان فى مصر يعيشون على 61 ألف كيلو متر مربع والباقى يعيشون نفس المساحة على الدلتا، مما يؤكد وجود خلل فى التراكيب الاجتماعية وإعادة ترتيب هذه التراكيب أمر هام .

وأكد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية العامة للدراسات التعاونية والمعهد العالي للدراسات التعاونية، أن المجال التعاونى يهدف لإعادة بناء لطبقة المتوسطة والتى اعتبرها أنها طبقة الابداع والمثقفين ويخرج منها الافراد إلى الطبقة العليا، موضحا أن الطبقة المتوسطة التى بدأت تتآكل وفقا لبيانات مصادرها الامم المتحدة.

وتابع راتب ، أن الحركة التعاونية ترسى ثقافة عمل جماعى وتنمى إبداعات كل فرد ويجب أن يعلم الجميع أنها ليست حركة أو منظومة اجتماعية واقتصادية فقط ،ولكن تساعد على أن تشرك الانسان فى حركة التنمية.