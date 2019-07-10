شكرا لقرائتكم خبر عن حسن راتب: الثورة الصناعية الرابعة جزء حاكم فى تغيير العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية العامة للدراسات التعاونية والمعهد العالى للدراسات التعاونية، إن التنمية البشرية أو ما يطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة جزء حاكم فى تغيير العالم، وإذا تخلفنا عن هذه الثورة تخلفنا عن العالم كله وإذا عشناها أدركنا تماما أننا نلحق بالركب المندفع، مضيفا: "للأسف أشعر أننا نعيش فى الثورة الصناعية الثالثة والثانية ولا نتطرق إلى الثورة الصناعية الرابعة "جينتك".

وتابع الدكتور حسن راتب خلال احتفالية اليوم العالمى للتعاونيات المنعقدة اآن بمقر المعهد العالى للدراسات التعاونية: "إذا كان القرن العشرين أطلق عليه فى الثورة الصناعية الثورة الإلكترونية هى الغالبة فإن القرن الحادى والعشرين سيشهد الثورة الرابعة بشكل يفوق عقول البشر التى تعيش الآن، ويجب أن يدرك الجميع أنه إذا كان التراكيب السكانية فى مصر تزيد بمعدلات ضخمة تصل إلى 2.4 فى حين أن الدول المتقدمة تزيد بمعدل 3,0 % فقط، بما يؤكد أننا نمر بتحديات ضخمة لابد وأن نواجهها ولن نواجهها إلا إذا لحقنا بركب الحضارة فيما يطلق عليه الثورة الصناعية الكبيرة، وتلك المسألة تحدى كبير جعل الأمة تعانى من فقر الحاجة وفقر الفرصة، ويمكن تغطية فقر الحاجة بمعاشات التكافل ومشروعات الإسكان.

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