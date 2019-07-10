شكرا لقرائتكم خبر عن "يوجد رئيس ولا يوجد نظام". زعيمة حزب معارض بتركيا تسخر من أردوغان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من الصفحات والمواقع التركية المعارضة، فيديو لزعيمة حزب الجيد المعارض، ساخرة من حال تركيا وأردوغان قائلا: يوجد رئيس ولا يوجد نظام، يوجد شعب ولا يوجد جمهورية، وتوجد محاكم ولا توجد عدالة، توجد مدارس، ولا يوجد تعليم".
وأضافت زعيمة حزب الجيد المعارض: "توجد جامعات ولا يوجد علم ، يوجد أردوغان، ولا يوجد اقتصاد، يوجد أردوغان ولا يوجد استقرار".
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