شكرا لقرائتكم خبر عن "يوجد رئيس ولا يوجد نظام". زعيمة حزب معارض بتركيا تسخر من أردوغان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من الصفحات والمواقع التركية المعارضة، فيديو لزعيمة حزب الجيد المعارض، ساخرة من حال تركيا وأردوغان قائلا: يوجد رئيس ولا يوجد نظام، يوجد شعب ولا يوجد جمهورية، وتوجد محاكم ولا توجد عدالة، توجد مدارس، ولا يوجد تعليم".

وأضافت زعيمة حزب الجيد المعارض: "توجد جامعات ولا يوجد علم ، يوجد أردوغان، ولا يوجد اقتصاد، يوجد أردوغان ولا يوجد استقرار".