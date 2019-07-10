شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على صرف 3 أشهر نفقة جنازة لأسرة المتوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة (32) من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بقيمة صرف نفقات جنازة صاحب المعاش بواقع ثلاثة أشهر لأسرة المتوفى.

وتنص المادة (32) حسبما وافق عليها مجلس النواب، أنه عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاث أشهر، تصرف للأرامل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامة بصرفها. ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

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وعلق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ممازحًا الحكومة بقوله: "يعنى الحكومة كانت حسبما ورد فى مشروعها المقدم إلى النواب كانت عايزة تصرف شهرين فقط لأسرة المتوفى نفقات جنازة، واللجنة عدلتها إلى 3 أشهر، حتى اللى بيتموت مش عايزين ترحموا، دى فلوس عشان يكفنوه ويدفنوه".

الأمر الذى عقبت عليه وزارة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة وافقت على اقتراح لجنة القوى العاملة بزيادة قيمة المنصرف ليكون بواقع 3 أشهر، ورحبت به، ليعقب الدكتور على عبد العال قائلا: "الحمد لله.. المتوفى فلت من أديكم".