أبو زعيتر يدخل عالم الاستثمار في المغرب.. التفاصيل

يفتتح نجم رياضة القتال الحر، أبو زعيتر، قريبا، مطعما في مدينة طنجة، ليقتحم بذلك عالم الاستثمار في المغرب، بعدما خاض تجارب ناجحة في ألمانيا.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أن زعيتر وشركاءه، يستعدون لافتتاح أول مطعم في المغرب، تحت اسم “3HS MOROCCO، بعد نجاح سلسلة مطاعمه في ألمانيا.
ويختص مطعم أبو زعيتر في تقديم وجبات الدجاج، و”البورغر”، منها أصناف مميزة كـ”البورغر النباتي”.
ويرتقب أن يحضر عدد من النجوم الرياضيين، والفنانين لحفل افتتاح المطعم في طنجة، حيث يوجد، حاليا، للوقوف على آخر الاستعدادات قبل الافتتاح.
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