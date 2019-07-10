موسيقى كناوة سحرت مادونا بعد زيارتها للمغرب.. استخدمتها في أغنيتها -فيديو

عبرت ملكة البوب الأمريكية مادونا، مؤخرا، عن مدى إعجابها بموسيقى كناوة التي ألهمتها في أغنيتها الجديدة التي تحما عنوان “come alive”، وأطلقتها يونيو الماضي ضمن ألبومها الأخير Madame X”” .

وشاركت مادونا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” ، مقطع فيديو يوثق للحظات مميزة عاشتها في رحلتها السنة الماضية في مدينة مراكش، إذ احتفلت بعيد ميلادها، واكتشفت موسيقى كناوة .

وقالت مادونا: “أملك أغنية تدعي come alive، هي مستوحاة من موسيقى سائدة بشمال إفريقيا تدعى كناوة.. أستمع لهذه الموسيقى كثيرا، وأحب فيها الآلة الموسيقية الرئيسية التي يطلق عليها اسم “القراقب”.

وأضافت مادونا في حديثها عن “القراقب”: ” إن لها قصة مثيرة للانتباه . فهي تعود لعصر العبودية، حين كان العبيد يقيدون بالأغلال حتى لا يهربون، وما إن ما إن تحرروا، حتى حولوا ما كان يستعبدهم إلى موسيقى، وصنعوا آلة القراقب.. وأنا رغبت أن أضع هذه الآلة في أغنيتي الجديدة”.

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هذا، وأثرت الثقافة المغربية في مادونا كثيرا بعد زيارتها لمراكش، فقبل استخدامها للقراقب في أغنيتها، كانت قد ظهرت بزي أمازيغي اقتنته من المغرب، وحضرت به في حفل جوائز MTV العالمية.