تطبيق “محطتي” يوصل وزارة الداودي لنيل جائزة إفريقية

أوصل تطبيق “محطتي”، وزارة الشؤون العامة والحكامة، إلى جائزة إفريقية.

وفاز “تطبيق محطتي” الذي يقدم للمستهلكين خدمات إلكترونية عن بعد حول محطات الوقود بجائزة التميز الإفريقية خلال الحفل الختامي للمنتدى الخامس عشر للوزراء الأفارقة الذي أقيم اليوم الأربعاء بمدينة بفاس، بحضور مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ومحمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ، بالإضافة إلى اثني عشر وزيرا من مختلف الدول الإفريقية.

وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة قد أطلقت السنة الماضية تطبيق “محطتي” بشراكة مع تجمع النفطيين بالمغرب، ليكون منصة رقمية تقدم خدمات للمستهلكين لتمكينهم من الاطلاع على أسعار الوقود في مختلف محطات التوزيع القريبة منهم ومقارنتها وذلك عبر تقنية النظام الإلكتروني لتحديد الموقع، وكذا التعرف على مختلف المنتجات والخدمات التي توفرها هذه المحطات.

ويأتي هذا التتويج في إطار الجائزة الإفريقية للخدمات العمومية، كاعتراف بهذه التجربة في مجال تقديم خدمات المرفق العام في إطار ترسيخ الشفافية والمنافسة وحماية المستهلك.

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وفي ذات السياق، فازت دولة الكوت ديفوار بجائزة التميز في فئة الإدارة الالكترونية ودولة البنين بجائزة التشجيع في نفس الفئة .

وعادت جائزة التميز الى دولة السنغال في فئة الابتكار وتحسين جودة الخدمات العمومية. وحصلت كل من دول النيجر والبنين على جائزة التشجيع في نفس الفئة.

يذكر أن هذه المنافسة تسعى إلى تشجيع تطوير المرافق العمومية بالدول الإفريقية، وتحسين خدماتها للاستجابة لحاجيات المرتفقين، وتعزيز روح الإبداع والابتكار وتبادل التجارب الرائدة في مجال تحديث أداء الإدارات العمومية.