منتخب السنغال ينهي مغامرة بنين في “الكان” ويبلغ المربع الذهبي

تغلب المنتخب السنغالي، اليوم الأربعاء، على منافسه بنين بهدف دون رد، برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في نسختها الثانية والثلاثون، والتي تستضيفها الملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الجاري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي جرت على أرضية ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح ادريسا غاي في توقيع الهدف الثمين لـ”أسود التيرانغا” في الدقيقة 69 من الجولة الثانية، وهو الهدف الذي حافظ عليه المنتخب السنغالي إلى أن أعلن الحكم الجزائري مصطفى غربال عن صافرة النهاية، التي أنهت مغامرة منتخب “السناجب” في الكان عند دور الربع.

ويتعرف أصدقاء ساديو ماني على منافسهم في المربع الذهبي، من الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الخميس، بين المنتخب التونسي ونظيره الملغاشي، بملعب السلام في القاهرة.