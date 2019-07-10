العثماني: علاقتي بابن كيران جيدة وصداقتنا عمرها 40 سنة وأي عتاب منه مقبول

تحدث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن علاقته برئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، وقال إن بينهما صداقة 40 سنة”.

وأوضح العثماني، أمس الثلاثاء، في حواره مع قناة “فرانس 24″، أن هناك عملا مشتركا وأخوة بينه وابن كيران، امتد على مدة أربعة عقود.

وجوابا عن سؤال حول عتاب ابن كيران له، لكونه لم يعد يستشيره، قال العثماني: “أي عتاب من ابن كيران مقبول”.

ويأتي تصريح العثماني عن علاقته بابن كيران، بعدما انقطع حبل الوصل بينهما، وصرح رئيس الحكومة السابق، حين استضاف، في أبريل من العام الماضي، الزميل الصحافي جمال بدومة في بيته، بأن وزراء حزبه باتوا يمتنعون عن لقائه أو زيارته، باستثناء الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي قال إنه بمثابة ابنه.

Advertisements

وقال ابن كيران، آنذاك، “من كنت أتمنى أن يزوروني ويستشير معي أكثر هو الدكتور سعد الدين العثماني، لكنه مع الأسف لم يفعلها إلا مرتين”.

ابن كيران أوضح أن المرة الأولى، التي زاره فيها العثماني، كانت “حين جاء يستشيرني في شأن الاحتفاظ بعبدالقادر اعمارة أمينا لمالية الحزب”.

أما المرة الثانية، فكانت قبل أن يتوجه، منتصف شهر مارس 2018 إلى إنزكان، و”بعد أن صرح للصحافة أن زياراته لم تنقطع”.