الاحتجاج بدون ترخيص.. ابتدائية الحسيمة تُدين 22 شخصا

قضت ابتدائية الحسيمة، مطلع الأسبوع الجاري بالحكم على 22 شخص بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمة الاحتجاج بدون ترخيص.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن المتهمين توبعوا من طرف النيابة العامة في حالة سراح، بعد مشاركتهم في وقفات احتجاجية خلال شهر شتنبر الماضي، في كل من امزورن، وبني بوعياش، وبني حذيفة، وأيت يوسف وعلي، امرابطن وتمسمان، بالإضافة إلى مدينة الحسيمة، وأيت قمرة.
وتجدر الإشارة إلى مدينة الحسيمة شهدت في السنتين الأخيرتين العديد من الإحتجاجات المطالبة بالتنمية الإقتصادية والاجتماعية، عبر خلق فرص شغل لأبناء المنطقة.
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