مسؤول أميركي: على "فيسبوك" تخطي "بواعث القلق" قبل إطلاق عملتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، جيروم باول، اليوم الأربعاء، أنه يجب معالجة مخاوف الهيئات التنظيمية قبل أن يستطيع عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إطلاق عملته الرقمية الجديدة "ليبرا"، التي أعلن عنها الشهر الماضي.

وتأتي تصريحات باول وسط حالة من التخوف العام بشأن المشروع الذي أثار بالفعل شكوكا قوية بين كبار صانعي السياسة النقدية حول العالم.

وقال باول، متحدثا أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي: "لا أعتقد أن المشروع يمكن أن يسير قدما... بدون أن يكون هناك رضا واسع عن الطريقة التي تعالج بها الشركة غسل الأموال، وكل تلك الأشياء".

وأضاف أن مشروع العملة الرقمية الذي أعلنه عملاق شبكات التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي، يثير "بواعث قلق جدية" لدى الهيئات التنظيمية.

وأبلغ اللجنة أن "'ليبرا' تثير بواعث قلق جدية فيما يتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي... هذه بواعث قلق يجب معالجتها بشكل كامل وعلني".

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وقال باول إن أي مراجعة تنظيمية للمشروع الذي أعلن عنه مؤخرا يجب أن تكون "صبورة وحذرة".

وأضاف أن مجلس الاحتياطي أنشأ مجموعة عمل لمتابعة المشروع والتنسيق مع بنوك مركزية أخرى حول العالم. وقال أيضا إنه يتوقع أن مجلس الإشراف على الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، وهو هيئة من منظمين ماليين، سيراجع أيضا الفكرة.

وذكر باول أن المنصة الضخمة التي تتمتع بها "فيسبوك"، والتي تشمل أكثر من ملياري مستخدم، تجعل على الفور من مشروع "ليبرا" مختلفا عن مشاريع العملات الرقمية الأخرى.