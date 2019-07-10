شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي: ترامب يحلب قطر ويستولي على 180 مليار دولار والان مع التفاصيل
قال الاعلامي السعودي منصور الخميس في تغريدة له على حسابه في موقع التدوين الاصغر تويتر، ان ترامب يحلب قطر ويستولي على 180 مليار دولار.
وفي تغريدته " قال الخميس "عندما اختلى الحالب بالمحلوب في بيت الكاش الأمريكي.. فتم الحلب بنجاح دون حصول قطر على أي مقابل إلا إسعاد الرئيس".
وأضاف: "ترامب يحلب قطر ويستولي على 180 مليار دولار تنقل من الخزينة القطرية إلى الخزينة الأمريكية".
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