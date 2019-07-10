شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تصادم طائرتين حربيتين في أجواء قطر ونجاة قائديهما والان مع التفاصيل
أكدت وكالة رويترز، قبل قليل اليوم الأربعاء، تموز 10، 2019 تصادم مقاتلتين حربتين في أجواء قطر.
وأضافت أن مقاتلي تدريب عسكري تصادمتا في الأجواء أثناء عملية تدريب.
وأشارت الوكالة إلى أن الطيارين تمكنا من النجاة بعد اصطدام طائرتيهما.
تفاصيل أوفى لاحقا..
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