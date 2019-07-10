شكرا لقرائتكم خبر عن ريبري: تصعيد إيران النووي الأخير وضع دول 5+1 في مأزق حقيقي والان مع التفاصيل

أكد الخبير بالمركز الاتحادي الألماني للدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية ببرلين، ماتياس ريبيري، أن طهران بقرارها الأخير وضعت الدول الأعضاء في الاتفاقية «1+5» في مأزق حقيقي.

وأضاف أنه بات يتعين على الأطراف التي رفضت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاقية العام الماضي، التراجع عن موقفها، خاصة أن الاتفاقية الآن باتت من الناحية القانونية «كأن لم تكن» وقامت طهران بشكل منفرد بنسفها دون اللجوء لبنود فض المنازعات، وهو ما أكده موقف فرنسا وألمانيا مؤخراً.

وتابع: بالتالي فإن مجلس الأمن بضغط من واشنطن مطالب بإعادة فرض العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على طهران من جديد، وعلى دول أوروبا والدول الأطراف الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما فيها روسيا، وقد أعلن الرئيس الروسي في وقت سابق عدم رضاه عن القرارات الإيرانية الأخيرة وأنه لن يقوم بدور «مطفئ الحرائق» في المنطقة، فالجميع الآن بات في موقف سيء للغاية، ولا سبيل أمام الجميع الآن إلا مقاطعة طهران وعزلها والالتزام بالعقوبات الأمريكية وقبلها العقوبات الدولية المفروضة في حال أقرها مجلس الآمن، وهي خطوة قادمة خلال أيام لا محالة، خاصة مع الضغط الأمريكي المتزايد لاقرارها.