شكرا لقرائتكم خبر عن ريبري: تصعيد إيران النووي الأخير وضع دول 5+1 في مأزق حقيقي والان مع التفاصيل

قال عضو مجلس أمناء المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس، فرنسوا سوليه، إن قرار طهران بوقف تنفيذ التزامها الخاص بعدم تخطي نسبة 3.67 في تخصيب اليورانيوم، وفق الاتفاقية، بدد جميع محاولات «باريس، ولندن، وبرلين» لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018، حيث نسف قرار طهران الاتفاقية بالكامل وأعاد الوضع للمربع الأول.

وأضاف أنه ليس أمام الدول الأطراف في الاتفاقية إلا التخلي عن طهران، والاحتكام لبنود فض النزاعات في الاتفاقية، والتي تنص على أنه في حالة اخلال إي طرف ببنود الاتفاق يحال الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من «إيران، وروسيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا»، على أن تكون مهلة تسوية المشكلة خلال 15 يوماً.

وتابع: وإذا تعثر الحل عن طريق اللجنة، يُحال الأمر لوزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاقية، ويتم إمهالهم مدة زمنية قدرها 15 يوماً، في حالة تعثر الحل يُحال الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتعين على مجلس الأمن أن يصوت خلال 30 يوماً على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران، أو إعادة فرضها بالكامل، وفي حالة عدم صدور قرار في غضون 30 يوماً يعاد فرض العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وهذا هو المسار الوحيد حالياً أمام الدول الأعضاء في الاتفاقية، ولا سبيل غير ذلك، فلا مجال للوساطة الأوروبية من جديد، ولن تقبل واشنطن والإتحاد الأوروبي والأمم المحتدة المزيد من المماطلة وتضييع الوقت، لا سيما أن طهران بددت الثقة تماماً منذ إبرام الاتفاقية عام 2016 حتى الآن.