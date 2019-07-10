شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين: السيسي هنأ بانتصار الثورة في السودان والان مع التفاصيل

قال تجمع المهنيين السودانيين، إنه التقى وفدا "مصريا رفيع المستوى"، الثلاثاء، في مقر التجمع بالعاصمة السودانية، الخرطوم، لافتا إلى أن الوفد المصري نقل لهم "تهاني" الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بـ"خله نظام المؤتمر الوطني وعمر البشير" على حد تعبيرهم.

جاء ذلك في بيان نشره التجمع على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وقال فيه: "التقى تجمع المهنيين السودانيين ظهر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 بوفد مصري رفيع المستوى في مقر التجمع بالخرطوم.. ونقل الوفد تهاني الحكومة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتصار إرادة الشعب السوداني في ثورته المجيدة لخلع نظام المؤتمر الوطني وعمر البشير".

وأضاف التجمع في بيانه: "تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين وتطورات العملية السياسية الحالية، كما تناول ضرورة تحقيق مطالب الشعب السوداني في الانتقال العاجل لتأسيس السلطة المدنية وتحقيق السلام العادل والشامل في السودان".

ولكم يقدم التجمع تفاصيل إضافية عن طبيعة الوفد أو أسماء أعضائه وإن كان ذو صفة رسمية، في الوقت الذي لم يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري حتى كتابة هذا التقرير.