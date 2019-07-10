وزير المالية يعلن استعداده لإعادة صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين

اعلن وزير المالية فؤاد حسين، الاربعاء، عن استعداده لإعادة صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين. وقالت نقابة الصحفيين في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير المالية فؤاد حسين اعلن استعداده خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، لتفعيل وإعادة صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين وذلك تثمينا لدورهم وجهودهم في تأدية واجبهم ورسالتهم المهنية". Advertisements وأضافت أن الوزير "ابدى استعداده لدعم مبادرة رئيس مجلس النواب لتفعيل وإطلاق صرف المكافآت التشجيعية للصحفيين والأدباء والفنانين وزيادة مبلغها تقديراً منه للصحفيين وعطائهم وتضحياتهم الوطنية والمهنية". وتعهد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، باطلاق المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء.

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