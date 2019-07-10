بالوثيقة.. احالة المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الى المحاربين

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة الدفاع تتضمن احالة المستشار الاعلامي للوزارة الفريق الركن محمد جبار محمد الياسري الى دائرة المحاربين.

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