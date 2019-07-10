وكيل اعماله: هذه حقيقة العرض التركي لضرغام اسماعيل

اسماعيل عاد الى صفوف الشرطة مطلع العام الجاري، بعد تجربة احترافية استمرت موسمين ونصف الموسم مع نادي ريزا سبور التركي.

وقال محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك اهتمام من قبل نادي دينيزلي سبور التركي من اجل امكانية انتقال ضرغام اسماعيل الى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية".



واوضح ان "العرض التركي لا يتعدى كونه مجرد اهتمام فقط، فالانباء التي تحدثت عن تلقي الشرطة لعرض رسمي من اجل اللاعب، عارية عن الصحة".

وعانى ضرغام من اصابة في الرباط الصليبي ابعدته عن الملاعب لمدة طويله، لكن اللاعب استطاع ان يستعيد مستواه والعودة الى صفوف المنتخب الوطني واللعب بصفة اساسية في نادي الشرطة.

