وكيل اعماله: هذه حقيقة العرض التركي لضرغام اسماعيل

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2019-07-10 | 19:10
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كشف نجم عبد محمد، وكيل اعمال لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة، ضرغام اسماعيل، حقيقة العرض الذي تلقاه اللاعب من قبل احد الاندية التركية.
وقال محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك اهتمام من قبل نادي دينيزلي سبور التركي من اجل امكانية انتقال ضرغام اسماعيل الى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية".
واوضح ان "العرض التركي لا يتعدى كونه مجرد اهتمام فقط، فالانباء التي تحدثت عن تلقي الشرطة لعرض رسمي من اجل اللاعب، عارية عن الصحة".
وعانى ضرغام من اصابة في الرباط الصليبي ابعدته عن الملاعب لمدة طويله، لكن اللاعب استطاع ان يستعيد مستواه والعودة الى صفوف المنتخب الوطني واللعب بصفة اساسية في نادي الشرطة.
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