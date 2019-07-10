عبد المهدي: الجهود متواصلة لتحسين الطاقة وزيادة ساعات التجهيز

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية جو كايزر، وجرى خلال اللقاء متابعة برنامج خارطة الطريق لقطاع الكهرباء الذي تم الاتفاق عليه وتوقيعه بحضور رئيس مجلس الوزراء والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل في العاصمة برلين".وشدد عبد المهدي على "أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الطرفين للالتزامات المتبادلة وبذل اقصى جهد لتنفيذ الخارطة بتوقيتاتها الزمنية"، مشيراً الى "الجهود المتواصلة التي تبذل لتحسين الطاقة وزيادة ساعات التجهيز في جميع المحافظات".

من جانبه، أوضح رئيس شركة سيمنس ان الشركة مهتمة كثيرا بتلبية حاجة العراق من الطاقة الكهربائية والسعي لتنفيذ برنامج الخارطة، وان المسؤولية تضامنية لتحقيق متطلبات الشعب العراقي والتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي، ووعد ان يساهم مع العراقيين في ان تتقدم حالة الكهرباء في المستقبل القريب.



وأشار إلى "قيام الشركة بتدريب وتوظيف اعداد كبيرة من الخريجين العراقيين والكوادر الوسطى".