عبد المهدي: الجهود متواصلة لتحسين الطاقة وزيادة ساعات التجهيز

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن الجهود متواصلة لتحسين الطاقة وزيادة ساعات التجهيز في جميع المحافظات.
وشدد عبد المهدي على "أهمية وضع جدول زمني لتنفيذ الطرفين للالتزامات المتبادلة وبذل اقصى جهد لتنفيذ الخارطة بتوقيتاتها الزمنية"، مشيراً الى "الجهود المتواصلة التي تبذل لتحسين الطاقة وزيادة ساعات التجهيز في جميع المحافظات".
من جانبه، أوضح رئيس شركة سيمنس ان الشركة مهتمة كثيرا بتلبية حاجة العراق من الطاقة الكهربائية والسعي لتنفيذ برنامج الخارطة، وان المسؤولية تضامنية لتحقيق متطلبات الشعب العراقي والتعاون المشترك في هذا المجال الحيوي، ووعد ان يساهم مع العراقيين في ان تتقدم حالة الكهرباء في المستقبل القريب.
وأشار إلى "قيام الشركة بتدريب وتوظيف اعداد كبيرة من الخريجين العراقيين والكوادر الوسطى".
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