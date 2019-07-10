مسلحون يقتلون مدنياً جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن قضاء المدائن جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

