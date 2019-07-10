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مسلحون يقتلون مدنياً جنوبي بغداد

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنياً جنوبي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن قضاء المدائن جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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