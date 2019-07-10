اخبار العالم

ميسي يتفوق على رونالدو ونيمار في قائمة المشاهير الاعلى اجراً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

2019-07-10 | 18:58

ميسي يتفوق على رونالدو ونيمار في قائمة المشاهير الاعلى اجراً

2,038 مشاهدة

Advertisements
تفوق النجم الارجنتيني، لاعب الاسباني، ليونيل ، على نظيريره البرتغالي والبرازيلي دا سيلفا في قائمة المشاهير الاعلى اجراً.
واصدرت مجلة "فوربس" الاميركية، قائمة المشاهير الاعلى اجراً لشهر تموز الجاري، حيث اعتلى ميسي قائمة الرياضيين الاعلى اجراً بعدما قدرت ارباحه بـ127 مليون دولار.

وجاء كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، إذ يتحصل على 109 مليون دولار، بينما جاء البرازيلي نيمار في المركز السابع بحصوله على ارباح قدرت بـ105 مليون دولار.


وجاء في المركز الرابع الملاكم المكسيكي كانيلو الفاريز والذي بلغت ارباحه 94 مليون دولار، يليه اسطورة التنس، السويسري روجيه فيدرر بحصده ارباحاً قدرت بـ93.4 مليون دولار.

وجاء في المراكز التالية كل من لاعبي الريكبي الاميركيين روسيل ويلسون وآرون رودجرز، فالاول يحصد 89.5 مليون دولار والثاني يحصد 89.3.

ومن المرز السابع الى العاشر، جاء لاعبو كرة السلة الاميركيون: ليبرون جيمس وستيفان كوري وكيفن دورانت، فالاول يحصد 89 مليون دولار والثاني 79.8 والثالث 65.4 مليون دولار.

%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3-636983748

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يتفوق على رونالدو ونيمار في قائمة المشاهير الاعلى اجراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا