ميسي يتفوق على رونالدو ونيمار في قائمة المشاهير الاعلى اجراً

واصدرت مجلة "فوربس" الاميركية، قائمة المشاهير الاعلى اجراً لشهر تموز الجاري، حيث اعتلى ميسي قائمة الرياضيين الاعلى اجراً بعدما قدرت ارباحه بـ127 مليون دولار.

وجاء كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، إذ يتحصل على 109 مليون دولار، بينما جاء البرازيلي نيمار في المركز السابع بحصوله على ارباح قدرت بـ105 مليون دولار.



وجاء في المركز الرابع الملاكم المكسيكي كانيلو الفاريز والذي بلغت ارباحه 94 مليون دولار، يليه اسطورة التنس، السويسري روجيه فيدرر بحصده ارباحاً قدرت بـ93.4 مليون دولار.

وجاء في المراكز التالية كل من لاعبي الريكبي الاميركيين روسيل ويلسون وآرون رودجرز، فالاول يحصد 89.5 مليون دولار والثاني يحصد 89.3.

ومن المرز السابع الى العاشر، جاء لاعبو كرة السلة الاميركيون: ليبرون جيمس وستيفان كوري وكيفن دورانت، فالاول يحصد 89 مليون دولار والثاني 79.8 والثالث 65.4 مليون دولار.