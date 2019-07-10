المسماري: الجيش الليبي يدعم أي مبادرة سياسية لإحلال السلام

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، إن الجيش يدعم أي مبادرة لإحلال السلام في البلاد.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، إلى أن الجيش الليبي "يسعى لتأسيس دولة المدنية في حين تسعى المليشيات المسلحة لإقامة دولة الولاية وقطع الرؤوس".



وأكد المسماري أن القوات المسلحة الليبية مستعدة للقاء مع أي منظمة حقوقية لإيضاح الأوضاع في البلاد، مشيراً إلى أن قادة المليشيات مثل عبدالحكيم بلحاج وعلي الصلابي يزعمون الدفاع عن الدولة المدنية ويتناسون جرائم المليشيات ضد الإنسانية في درنة وبنغازي وغيرها من المدن.



المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي شدد على أن قوات الجيش الليبي تحقق انتصارات وتقدماً على جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس، وتابع نقلاً عن اللواء صادق بعبودة، قائد غرفة العمليات المتقدمة، أن القوات في كل خطوط التماس مع العدو تشهد تقدماً وانتصارات على المحاور كافة.



وكشف المسماري عن أن كل محاولات المليشيات للتقدم في طرابلس، تم التصدي لها والقضاء عليها، مشيراً إلى أن هجماتها بعد معركة غريان خاسرة تماماً سواء على المستوى التخطيطي أو التنفيذي، مؤكداً أن معركة العاصمة أسهل من معركة بنغازي التي كان الجيش الليبي يحتاج فيها إلى دعم وإمكانات كبيرة.





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وتابع "إن الجيش الليبي الآن لديه القدرة الجوية الكافية للتعامل مع أي تهديد جوي في الأراضي الليبية"، مشيراً إلى كفاءة الطيارين والفنيين لدعم القوات الجوية الليبية، وتثبيت سيطرتها في طرابلس.



وقال المسماري إن الجيش الليبي يستفيد من خبرة سنوات قتاله في معركة الكرامة ببنغازي ودرنة والجنوب الليبي، مشيراً إلى أن الضربات الجوية استهدفت، أمس، مرتزقة تشاد في مدينة مرزق، بناء على معلوات استخباراتية حول وجودهم في إحدى النقاط الشرطية، رفقة عدد من الإرهابيين.



وتطرق المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية إلى استقبال الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس أركان القيادة العامة للجيش الليبي، وفد البعثة الأممية، الأربعاء، والذي أكد فيه أن القوات حققت نصراً كبيراً على الجماعات الإرهابية.





وأكد الناظوري في لقائه أن الجيش الليبي يعمل على تعزيز وضمان حقوق الإنسان، وأنها إحدى أولويات عمل الجهات الضبطية والعسكرية، لا سيما بعد اكتمال منظومة العدالة وتفعيل القضاء بشقيه المدني والعسكري.



وكان اللواء أحمد المسماري أكد في مؤتمر صحفي من بنغازي، الأحد الماضي، أن القوات المسلحة الليبية تسيطر على أكثر من 95% من ليبيا، بعد التقدم إلى طرابلس وإقليم فزان.



المسماري أكد أيضاً أن التفوق الجوي الآن أصبح لصالح الجيش الليبي، وكذلك القوات البرية تسيطر على المحاور، مؤكداً أن ساعة الصفر تقترب، وأن القوات تلتزم بقواعد الاشتباك، وهو ما يمنع استخدام قوات المدفعية الثقيلة في المناطق السكنية.

