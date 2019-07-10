"دافع عن بلدك".. حملة مصرية تعمق جراح الاقتصاد التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن طفح بالمصريين من كثرة تدخلات الرئيس التركي رجب أردوغان في الشأن الداخلي المصري، تم إطلاق حملة "دافع عن بلدك"، وهي حملة تهدف إلى مقاطعة المصريين للسلع والمنتجات التركية.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل شمل أيضاً مطالبة المصريين والعرب بمقاطعة السياحة في تركيا، كردة فعل على تكرار التدخلات التركية في الشأن المصري خاصة والعربي بشكل عام.

المقاطعة وجدت صدى جيداً لدى المستهلكين والباعة على حد سواء؛ حيث توجه المستهلكون إلى شراء البدائل المتاحة للمنتجات التركية، واتجه التجار أيضاً إلى وقف استيراد المنتجات التركية والبحث عن مصادر بديلة.

هذه الامر سيؤثر بلا شك على الاقتصاد التركي المتداعي أصلاً، بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية غير الحكيمة، لا سيما أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا تخطى حاجز 5 مليارات خلال عام 2018، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية قرابة 43 مليار دولار حسب إحصائيات منصة "تركيول" للتجارة الإلكترونية.

فمتى يتوقف أردوغان عن حشر أنفه فيما لا يعنيه، وأن ينظر لوضع بلاده الاقتصادي المتعثر، وأن يبحث عن حلول لمواطنيه بدلاً من انتقاد الدول الأخرى.