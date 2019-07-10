مونشي يرغب في خطف نجم الجزائر من فيورنتينا

بات آدم وناس، نجم منتخب الجزائر ونابولي الإيطالي، هدفاً رئيسياً لرامون رودريجيز "مونشي"، المدير الرياضي لإشبيلية الإسباني.

ووفقاً لما كشفت للصحيفة الرياضية ""إل موندو ديبورتيفو"، يسعى مسؤول النادي الأندلسي لتقوية صفوف الفريق بلاعب مميز في مركز الجناح، وذلك تحسباً لمنافسات الموسم المقبل وبصفة خاصة الدوري الأوروبي.

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وتألق وناس بشكل كبير مع منتخب الجزائر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته هدف وحيد، وذلك بالرغم من عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي؛ حيث لم يتجاوز 87 دقيقة في إجمالي مشاركاته.

يذكر أن اللاعب الأسبق لجيروندان بوردو الفرنسي يوجد أيضاً على رادار فيورنتينا الإيطالي الذي سبق أن أبدى رغبة كبيرة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتجدر الإشارة إلى أن نابولي الإيطالي أخرج وناس من حساباته بفرمان من مدربه كارلو أنشيلوتي الذي اعتبره غير ناضج تكتيكياً من أجل اللعب أساسياً مع الفريق.

ومنذ أن أصبح لاعباً محترفاً في سنة 2015، شارك وناس في 100 مباراة أسهم خلالها في 23 هدفاً ما بين صناعة وتسجيل.