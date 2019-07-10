الان تتابع “مسام” ينتزع 795 لغمًا في الأسبوع الأول من يوليو الجاري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من يوليو 2019م، من انتزاع 795 لغمًا، منها 5 ألغام مضادة للأفراد و267 لغمًا مضادة للدبابات و513 ذخيرة غير متفجرة و10 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74,910 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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