بعد نهب آثار عفرين.. سوريا تناشد المنظمات الدولية التصدي لتركيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ناشدت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا “المنظمات الدولية والشخصيات الاعتبارية والأكاديمية العالمية المهتمة بالثقافة وكل مهتم وحريص على الحضارة الإنسانية”، التدخل لحماية التراث الثقافي السوري، ووضع حد لما وصفته بـ”العدوان الجائر من القوات التركية” على المواقع الأثرية بريف حلب.

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وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن آخر المعلومات الواردة من منطقة عفرين بريف حلب تفيد بقيام القوات التركية والجماعات المتعاونة معها بتجريف التلال الأثرية الواقعة في سهل عفرين للتنقيب عن الكنوز واللقى الأثرية التي تختزنها هذه التلال، والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ولفت البيان إلى أن الصور التي وصلت من المنطقة تظهر العثور على تماثيل ومنحوتات نادرة تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد وإلى العصر الروماني، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تجري في معظم مواقع عفرين الأثرية المسجلة على قائمة التراث الوطني ومن بينها “تل برج عبدالو” و”تل عين دارة” و”تل جنديرس” و”موقع النبي هوري”.

ونقلت “سانا” عن مدير عام الآثار والمتاحف محمود حمود قوله إن المديرية “تتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي لإطلاعها على الجرائم التي تقترف بحق تراثنا الوطني مطالبة إياها باتخاذ مواقف قوية لحماية ما تبقى من مواقعنا الأثرية في الشمال السوري”.