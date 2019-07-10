إيران في تهديد جديد لأوروبا : إما التعويض أو التصعيد

هددت إيران أوروبا مجدداً بالتصعيد عبر خفض الالتزامات النووية بعد خطوة رفع معدل تخصيب اليورانيوم المتفق عليه في الاتفاق النووي، مالم تقوم بتعويض طهران اقتصاديًا عن خسائر العقوبات المفروضة عليها.

جاء ذلك على لسان مندوب إيران في هيئة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "ايسنا" المحلية .

وقال روانحي خلال حديث مع شبكة ”بي بي سي“، الأربعاء، "يجب على الأوروبيين تعويض خسائر إيران الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية، لأنه في غير هذه الحالة ستواصل طهران إجراءاتها لتجاوز الحدود المعنية بالاتفاق النووي".

وأضاف: "إننا لا نزال في الاتفاق النووي ونطالب الأطراف الأخرى بالبقاء فيه، ولكن إذا لم ينفذ الأوروبيون تعهداتهم القائمة على ضمان تمتع إيران بالمنافع الاقتصادية للاتفاق النووي، فسوف تدخل إيران في المرحلة الثالثة من مراحل خفض تعهداتها النووية".

وتابع: "إننا أعلنا أن تخصيبنا لليورانيوم سيكون أكثر من 3.47 بالمئة، بينما لم نُعلن حتى الآن تفاصيل المرحلة الثالثة من خفض التعهدات النووية، ولكن إذا وصلنا إلى هذه النقطة فسوف نكشف عنها بشكل قاطع".

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من جهتهم، قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالتنسيق مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن إيران تمارس أنشطة لا تتفق مع التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في آخر تقرير لها أن إيران تجاوزت معدل تخصيب اليورانيوم المتفق عليه في إطار الاتفاق النووي، وذلك بعد تهديد طهران برفع معدل تخصيب اليورانيوم ضمن ما أعلنت عنه في إطار المرحلة الثانية من مراحل خفض التعهدات النووية.

وأعلنت إيران في مايو/أيار الماضي تعليق العمل ببعض فقرات وبنود الاتفاق النووي، حيث أكد بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالتنسيق مع الرئيس حسن روحاني: ”إن طهران ستبدأ من اليوم تعليق تنفيذ بعض الإجراءات بإطار الاتفاق النووي، فيما لن نتعهد حاليًا بمراعاة المحددات المرتبطة باحتياطات اليورانيوم المخصب“.

وبررت طهران هذه الإجراءات التي تزامن توقيتها مع الذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (8 مايو / أيار 2018) أنها جاءت ردًا على عدم قيام الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالوقوف بوجه القرارات الأمريكية ضد إيران، وعدم تعويضها اقتصاديًا عن خسائر العقوبات الأمريكية.