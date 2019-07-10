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منظمة حقوقية تدعو الحوثيين لوقف أحكام الإعدام الجماعية في اليمن

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جدة - خالد شويل - واس (لندن)

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية، في بيان اليوم (الأربعاء)، أحكام الإعدام الجماعية الصادرة ضد 30 مواطناً يمنياً من المعارضين لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانها، أن تلك الأحكام تعسفية ومبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على المتمردين الحوثيين لإلغاء تلك الأحكام، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى كافة، والالتزام بالتفاهمات التي تمت مؤخراً للتخفيف من حدة النزاع في اليمن، كما وصفت تلك الأحكام بأنها باطلة وتشكل جرائم قتل عمد خارج إطار القانون، في حالة تنفيذها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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