سفراء أوروبا يؤكدون الشراكة القوية مع لبنان والحرص على أمنه واستقراره

أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، حرصهم على الشراكة القوية والثابتة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، واهتمام أوروبا بأمن البلاد واستقرارها.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم، لسفراء الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن، حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية، والعلاقات بين
وأعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن أملهم في تجاوز الخلافات السياسية الأخيرة التي يشهدها لبنان، وذلك في أقرب وقت ممكن، من أجل متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المهم للحكومة اللبنانية.
وشدد السفراء الأوروبيون على ضرورة
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، خاصة الدول الأوروبية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
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