رئيس الأركان الروسي وقائد قوات الناتو بأوروبا يبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان

بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، مع القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا، تود والترز، الوضع في أفغانستان وسوريا والتدابير لمنع وقوع حوادث.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: "تبادل القائدان العسكريان وجهات النظر حول الأمن الأوروبي والعالمي، والتدابير الممكنةلمنع الحوادث من خلال خط الاتصال بين روسيا والناتو، واحتمالات استئناف حوار الخبراء العسكريين، ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، والوضع في أفغانستان وسوريا".
وأضافت الدفاع الروسية أن "الجانبين أكدا اهتمامهما بمواصلة الاتصالات.
وقد وصل غيراسيموف، اليوم الأربعاء،
وخلال زيارة غيراسيموف إلى باكو، استقبله الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وأجرى محادثات مع النائب الأول لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأذربيجانية، نجم الدين صادقوف.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الروسي والأذربيجاني مسائل الأمن الدولي والإقليمي، وكذلك قضايا التعاون العسكري والعسكري التقني بين البلدين، بما في ذلك ببحر قزوين.
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