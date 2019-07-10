الجيش الجزائري يجدد دعمه للرئيس الانتقالي لتنظيم انتخابات رئاسية

جدّد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، دعمه لجهد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي يفترض أن مهمته انتهت الثلاثاء "من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية"، كما جاء في خطاب نشره موقع وزارة الدفاع.

وقال قايد صالح إن "المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة (...)، بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".

وعاود رئيس الأركان التذكير بأن القيادة العليا للجيش تأمل أن تجري الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال".

وكان بن صالح دعا في خطاب للأمة 3 يوليو، إلى حوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه السلطة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

اقرأ أيضاً... قائد الجيش الجزائري يسد الطريق أمام دعاة تعطيل الدستور

Advertisements

وبعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من يوليو، كلّف رئيس مجلس الأمة سابقاً، الاستمرار في الرئاسة حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وعزا المجلس قراره إلى أن "الدستور أقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية".

في غضون ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا قررت اليوم وضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز فيما يتصل بمزاعم فساد.

وأصبح يوسفي أحدث مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة بمحاكمة أشخاص يعتبرهم المتظاهرون فاسدين.