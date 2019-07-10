جوتيريش: مجموعة الساحل لا تكفي لوقف تقدّم الإرهاب في غرب أفريقيا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس لا تكفي لوقف تمدد "الإرهاب" في غرب أفريقيا، مبدياً استعداده لدعم أي مبادرة يطلقها القادة الأفارقة.

وقال جوتيريش في افتتاح مؤتمر حول التصدي للإرهاب في أفريقيا يستمر يومين "للأسف نحن نشهد تقدماً للإرهاب" في غرب القارة.

وأوضح أن "الأمور بدأت في مالي ثم امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر والآن عند الحديث مع رؤساء غانا وبنين وتوغو وساحل العاج، يقولون إن الإرهاب قد بلغ حدود بلادهم، ما يعني أن هناك ضرورة لإعطاء القوات الأفريقية المكلّفة مكافحة الإرهاب التفويض والتمويل اللازمين".

وتابع جوتيريش: "بما أن الأمور أصبحت على هذا النحو، علينا أن نكون منفتحين على مبادرات تذهب أبعد من مجموعة دول الساحل الخمس"، مضيفاً: "حالياً أعتقد أن من الأهمية بمكان أن نكون مستعدين لدعم أي مبادرة أفريقية تشمل دول المنطقة القلقة من التهديد المتمدد".

وقال إن قادة دول غرب أفريقيا "يعتبرون أن هناك حاجة إلى رد جماعي، أكثر حزماً وأن على المجتمع الدولي، أن يجد آليات تسمح بدعم كامل".

وأبدى جوتيريش أسفه لعدم تمكّنه من تلبية طلب دول المجموعة (مالي والنيجر وبروكينا فاسو وموريتانيا وتشاد) إدراج قوّتها المشتركة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتيح الفصل السابع فرض عقوبات واستخدام القوة. ومن شأن تفعيله أن يسهّل تمويل القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس وتحويلها إلى قوة تابعة للأمم المتحدة.

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وعلى الرغم من إطلاق تعهّدات بتقديم المبالغ المالية اللازمة لتمويل القوة وقوامها خمسة آلاف جندي، إلا أن الأموال لم تتأمن بعد.

وشنّت القوة مدى عامين مجموعة عمليات من دون أي تأثير فعلي على الأرض، ولم تشتبك بعد مع جماعات مسلحة.

بدوره، شارك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد هواجس جوتيريش، ووجّه انتقادات حادة للمجتمع الدولي.

وقال رئيس المفوضية الأفريقية: "أقر بأننا نواجه صعوبات في فهم أسباب مماطلة المجتمع الدولي في ما يتعلق بتمويل العمليات الأفريقية" الأمنية.

وأضاف: "كما في سوريا والعراق يجب تعبئة المجتمع الدولي قاطبة لمواجهة ظاهرة تحمل المواصفات نفسها".

ويعتبر لقاء نيروبي نسخة إقليمية من أول مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب نظّمته الأمم المتحدة في نيويورك العام 2018.

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