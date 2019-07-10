ميركل تتمسك بحق أوروبا في رئاسة صندوق النقد الدولي

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، عن تمسكها بحق أوروبا في شغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وفي أعقاب لقاء المستشارة مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، قالت ميركل في برلين اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع ريني "على الحق الأوروبي في إعادة تعيين رئيس صندوق النقد الدولي".

وأضافت: "العالم تغيّر، ولذلك يتعين علينا أن نكافح من أجل هذا، لأننا لسنا وحدنا في العالم"، مشيرة إلى أنه من المهم أن يكون هناك رأي موحد في هذه القضية، وقالت إنه في هذا السياق ستؤخذ بعين الاعتبار تلك الدول التي لم يكن لها نصيب في شغل مناصب قيادية داخل الاتحاد الأوروبي.

وتابعت ميركل أنه في حال تقدم مرشحين جيدين من هذه الدول، سيتم النظر في أمرهم "غير أنه لا ينبغي أن نقصر شغل مثل هذه المناصب على المنشأ الجغرافي للمرشحين"، لافتة إلى ضرورة النظر في كيفية تنفيذ ذلك في إطار من الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي، "فوحدة أوروبا هي النقطة الحاسمة".

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ومن المنتظر أن تتولى الفرنسية كريستين لاجارد، المدير العام الحالي لصندوق النقد الدولي، رئاسة البنك المركزي الأوروبي في نوفمبر المقبل خلفاً للإيطالي ماريو دراجي.

وجرى العرف أن تترأس شخصية أميركية البنك الدولي منذ تأسيسه عام 1944، في مقابل تولي شخصية أوروبية رئاسة صندوق النقد الدولي، المؤسسة المالية الشقيقة، وهو اتفاق ضمني غير مكتوب.

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، صرّح أول أمس الإثنين خلال لقاء لوزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بأنه من الضروري سرعة البت في هذا الموضوع.