ترامب يتوعد إيران بعقوبات كبيرة قريباً

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران، اليوم الأربعاء، بتخصيب اليورانيوم سراً ولفترة طويلة، وحذّر من أن العقوبات الأميركية ستزيد قريباً، فيما عقدت منظمة تابعة للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً بشأن انتهاك طهران للاتفاق النووي.

وقال ترامب على "تويتر": "لطالما كانت إيران تخصب (اليورانيوم) سراً في انتهاك كامل للاتفاق الرديء، الذي تكلف 150 مليار دولار والذي أبرمه (وزير الخارجية السابق) جون كيري وإدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما. تذكروا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة. العقوبات ستزيد قريباً وبشكل كبير".

اقرأ أيضاً... واشنطن: إيران تبتز المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي

وتسارعت تطورات الملف النووي الإيراني مع إعلان طهران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تقلّ عن 4.5 بالمئة، بما يتجاوز السقف المحدّد لها بموجب الاتفاق الدولي الموقع في فيينا عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.

Advertisements

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أكدت، اليوم الأربعاء، أن انتهاكات إيران للاتفاق النووي محاولة للابتزاز المجتع الدولي، في وقت أكدت استعداد واشنطن للحوار مع طهران.

وقال بيان أميركي أمام اجتماع استثنائي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ليس هناك سبب معقول يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي، ولا توجد طريقة لقراءة هذا على أنه أي شيء سوى محاولة فظة وواضحة لابتزاز أموال من المجتمع الدولي".

وأضاف البيان "ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة، ووقف أي خطط لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل. لقد أوضحت الولايات المتحدة أننا منفتحون على التفاوض دون شروط مسبقة وأننا نقدم لإيران فرصة للتطبيع الكامل للعلاقات".